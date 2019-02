Fryktar at transport av massar frå skipstunnelen skal falle for kuttkniven

I kostnadsdiskusjonen rundt Stad skipstunnel ønskjer Arbeidarpartiet at politikarane i Vågsøy sender eit tydeleg signal til Kystverket om at massetransport til ferdig regulerte område i Vågsøy ikkje fell for kuttkniven.