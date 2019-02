Nyheter

Ett forslag har allerede vært fremmet for utvalg og formannskap, men dette ble sendt tilbake til administrasjonen grunnet misnøye med løsningsforslaget der en tok hele den tidligere gymsalen til bruk for barnehagen. Fra politikernes side ble det spilt inn at bygda sine behov for forsamlingslokale også måtte tas med inn i planene.

– Nå lager vi ny sak med en deling av gymsalen i to med skyvedør slik at den kan tjene alle behov, både bygdas og barnehagen, sier Leite.