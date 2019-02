Går i gang med å utbetre problemvegen

Nyheter

Det orienterte ordførar Audun Åge Røys (H) formannskapet i Bremanger om torsdag.

– No er Statens vegvesen i gang med utlysing av anbod, og har sett opp desse tre tiltaka i første omgang. Slik det ser ut no, så skal dei starte 18. mars med Trongesundet, og halde på til 1. mai. Og så tek vegvesenet dei to andre tiltaka frå 1. mai og utover. Då vil det bli vegstengingar i periodar på opp til to timar, samt halvtimes stengingar i tillegg, sa Røys.

Utbetringane er eit spleiselag mellom næringsliv, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Bremanger kommune der ein har gått inn med 2 millionar kroner kvar.