Selstad tar større grep om nytt marked

Selstad inngikk mandag denne uken avtale med Eidsfjord Sjøfarm om leveranse av et betydelig antall X12-luseskjørt.

Steinar Hansen, leder for oppdrettsutstyr ved Selstads avdeling i Svolvær, sier at denne ordren er gjennombruddet for Selstad i dette markedet.

- Våre X12-luseskjørt utmerker seg både når det gjelder pris og kvalitet, og gir kundene fordel med både vanngjennomstrømningen og styrken til det som hittil er betegnet som tette skjørt, sier Hansen i en pressemelding.

Hansen trekker også frem det minimale servicebehovet som en viktig styrke ved Selstads X12-luseskjørt.

- Erfaringer viser så langt at disse luseskjørtene tilfører oppdretteren en merverdi, sier Hansen, som forklarer at Selstad jobber for å levere et produkt som har mindre behov for service.

Produksjonssjef i Eidsfjord Sjøfarm, Rolf-Arne Reinholdtsen, føler seg trygg på valget av leverandør.

- Eidsfjord Sjøfarm har testet ut en serie X12-luseskjørt fra Selstad i 2018 med svært gode resultater. Selstad har dokumentert en kvalitet på produktet som vi er tilfreds med, sier Reinholdtsen.

Satser på luseskjørt

De siste to årene har Selstad tatt et stadig større grep om markedet for luseskjørt. Børre Waagan, virksomhetsleder for oppdrettsutstyr i Selstad, sier at avtalen som nå er inngått er resultatet av en langsiktig satsing.

- Vi har et godt utbygd nettverk for distribusjon og service lang hele kysten, noe som er avgjørende for å kunne yte god service til kundene våre, sier han.