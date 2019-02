Nyheter

– Vi håpar at dette er starten på noko positivt, der vi kan ta vare på fuglen. Målet vårt i løpet av 2019 er å legge til rette for 30 nye hekkeplassar for krykkja ved hjelp av desse hyllene. No har vi fått opp ti hekkeplassar, der fem reirhyller er plassert på naustet. Dette er nybrottsarbeid, fortel Gry Otneim Leikanger i plan- og utviklingsavdelinga i Selje kommune.

Ho håpar å få på plass fleire hyller før februar er over, og krykkjene kjem for å hekke.