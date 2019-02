Ønsker å legge ut fleire bøyer for å sikre seawalken

Nyheter

Grunngjevinga for søknaden er at det seawalken i dag er prosjektert og sertifisert for vind på 11 m/s. Kystverket ønskjer større sikkerheitsmargin, og det søkjast difor om å utvide fortøyingsanlegget med to bøyer for å tole ein vindhastigheit på 12 m/s. I tillegg ønskjer Seawalk Nordfjord ei markeringsbøye ved enden av moloen for å synleggjere kor i sjøen det er ti meter djupt.

Rådmannen tilrår at det blir gitt dispensasjon frå reguleringsplan for Sørøyrane og kommuneplanen sin arealdel, men med ei rekke vilkår: