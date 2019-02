Vil gjere det enklare å pendle frå Bremanger til Kinn

Nyheter

Fylkeskommunen legg opp til ny anbodsrunde for nye båtruter frå 2022 og blant innspela frå Bremanger er det ønske om auka rutefrekvens for regionale båtruter nord-sør, slik at det blir mogleg å pendle dagleg begge vegar mellom Måløy, Bremanger og Flora.

– Vi meiner at ved å sjå heile dette området under eitt, bør det kunne vere lettare å vurdere ein ny moderne kombibåt med base i Vågsøy, som også vil kunne inngå med ekstraruter i Kystvegekspressen. Med eit slikt system vil det kunne vere lettare å lage ruter som gir rom for arbeidspendling både nord og sør. Denne strekninga egner seg også godt for pilotering og etter kvart permanent drift av båtar med nullutslepp. Dette vil vere ei arbeids- og pendlarrute som skal bygge saman eit bu- og arbeidsområde på kysten. Vi ser at det er stort potensiale for utvikling av båtmaterialet slik at det blir tilpassa «arbeid om bord» på ein langt betre måte, heiter det i innspelet.