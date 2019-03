Ble sjokkerte over administrasjonens egenrådige eiendomskjøp

Da rådmann Knut Ove Leite opplyste formannskapet om at kommunen forrige uke – ut av det blå – hadde kjøpt et friområde på Kulen som Verlo Eigedom AS har søkt om konsesjon for å få kjøpe, satt det tilbake et rom fullt av sjokkerte og målløse politikere.