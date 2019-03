Nyheter

Innbyggjarane i Stad skal i ei rådgjevande folkerøysting få seie si meining om kva som skal bli kommunevåpenet for Stad.

No er avrøystinga lagt ut på Stad 2020 si heimeside, og ein kan røyste ein gong per person, fram til 31. mars. Alternativa ein kan velje mellom er kommunevåpen med Sunniva og fjordhest, eller ein stilisert båt. Målet er at ein kommunevåpenet skal vere klart før sommaren.