Reagerer på at senteret er foreslått lagt ned

Ørsta-ordfører Stein Aam reagerer med skuffelse på nyheten om at Mork Rehabiliteringssenter er foreslått lagt ned i løpet av høsten 2020.

Det melder Sunnmørsposten.

Den administrerende direktøren i Helse Møre og Romsdal innstiller på å legge ned Mork. En prosess han ønsker skal starte i august 2019. Saken skal behandles av styret i helseforetaket 27. mars.

– Vi ba om tid. Vi ba om å få en femårsperiode til å prøve å inngå et samarbeid, først og fremst for Ørsta og Volda, men også for resten av kommunene på Søre Sunnmøre slik at vi kanskje kunne klart å finne en måte å finansiere et spesialisthelse-tilbud, men med så kort tid har vi fått en umulig oppgave, forteller Ørsta-ordføreren til Sunnmørsposten.

Også ordførerne i Nordfjord har engasjert seg i saken. De har skrevet et brev til Helse Møre og Romsdal, som Fjordenes Tidende tidligere har omtalt: «Vi viser til at det i samband med omstilling av verksemda til Helse Møre og Romsdal kan vere aktuelt å legge ned tilbodet ved Mork rehabiliteringssenter. Som brukarar av senteret vil vi sterkt frårå dette, mellom anna fordi det vil føre til store meirkostnadar for kommunane og større ulemper for brukarar og deira familie», heter det i brevet.

Les hele brevet her.