Vil skape blest om utdanninga med kokkekamp

Restaurantbransjen i fylket og elles i landet opplever at det er svært vanskeleg å rekruttere til bransjen. Dette vil dei vidaregåande skulane gjere noko med.

Måløy, Sogndal og Mo og Øyrane vidaregåande skular, NHO,Foreining for Norsk kokkelandskap og Opplæringskontoret for hotell- og matfag har gått saman for å jobbe for rekruttering til bransjen.

Dei tre vidaregåande skulane har ansvar for å arrangere «kokkekamp» for 9 .klassingar der alle elevane har mat og helse som fag i opplæringa. Måløy vidaregåande skule sitt arrangement vil bli avvikla ved Vågsøy ungdomsskule, der ein har tilgang til arbeidsplassar for fleire «kokkelag» samstundes.

Her er søkjartala for dei vidaregåande skulane 313 søkjarar med ungdomsrett har ein studieplass ved Måløy vidaregåande skule på førsteplass. Talet for Eid vidaregåande skule er 364.

Deltakarane er elevar ved Vågsøy ungdomsskule, Stadlandet skule, Hauge skule, Gloppen ungdomsskule, Hornindal skule og Davik ungdomskule. Elevane har jobba med ei matlagingsoppgåve der dei skulle lage kvardagsmiddag til ungdom med laks/ørret som hovudingrediens og ein dessert som er typisk for fylket vårt. Eit lag frå kvar skule kjempar om finaleplassen.

Målet med prosjektet er å styrke mat- og helsefaget, lokale råvarer, auke rekruttering til matfaglige utdanningar og omdømmebygging.