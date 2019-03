Nyheter

Dette leserinnlegget er skrevet av sivilingeniør Ragnar Hagen.

Tanker om et svømmebasseng

I Vågsøy er vi nå så heldige at en gruppe næringslivsfolk og politikere går sammen for å bygge et svømmebasseng i sentrum. Et svømmebasseng som er lenge etterlengtet og som vil gi samfunnet vårt et skikkelig løft.

Vi får mer å glede oss over og mer å være stolte av. Foreldre kan lære barna sine å svømme før de kan gå, barn og ungdom får nye og sunne aktiviteter, voksne kan utfordre sine ferdigheter og mange kan holde seg i bevegelighet og leve et bedre liv.

Kom til Måløy, vi har et svømmebasseng i sentrum!

Et basseng sosialiserer, det gjør oss like, vi er der sammen og gleder oss over egne og andres ferdigheter.

La gleden over muligheten overskygge redselen for at noen kan tjene penger på et basseng. De som virkelig tjener på et basseng er alle brukerne, til mer du går der, til mer tjener du. Du tjener på å kose deg og komme i form, du tjener på ferdighetene du får. Et basseng kan redde liv, det kan forlenge liv og det kan gjøre livet bedre å leve.

Basseng er et kulturtilbud som i bunnen er et samfunnsansvar. Da er det desto bedre når prosjektet skapes av et fellesskap. Staten bidrar med sin andel når de bevilger spillemidler, grunnen er at de vet hvilken gevinst samfunnet har av et basseng.

Veksten i et samfunn måles på det mennesker kan få til i fellesskap.

Se på Loen Skylift. Et løft på 300 millioner som næringslivet og Stryn kommune sto bak. Helt alene, ingen andre var med. Ingen statlig støtte, ingen fylkeskommunal støtte. Men det var heller ingen som var imot, det var ingen som vifta med en rød klut og sådde tvil om motiv. Det var ingen som spratt opp i kommunestyret i Stryn ved enhver anledning og kritiserte og harselerte. Ingen var redd for at noen skulle kunne tjene penger.

Vil vi kreve skatt fra et firma må det først være et overskudd. Og skatt vil vi gjerne kreve.

Negative tanker har sjelden produsert noe godt.

I Måløy kan vi nå få et svømmebasseng, jeg gleder meg.