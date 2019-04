Samlar seg mot dyrekriminalitet

Nyheter

– Generelt er dyrevelferda i området her bra, vi ser jo at bøndene gir dyra i fjøset mat før dei et frukost sjølve. Men vi har ein del gjengangarar med gamle og skitne fjøsar, der dyra ikkje har det bra nok, fortel Inger-Helen Karlsen, veterinær i Mattilsynet.