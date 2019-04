Vil spele på lag med fagforeiningane for å sikre at brot ikkje skjer

Nyheter

I ein uttale skriv partiet Raudt Kinn at dei gler seg over at Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet i Vågsøy har fått fullt medhald i tvisten med kommunen om innsyn og medverknad i kutt- og bemanningsplaner.

– Vi oppmodar både administrasjonen og dei framtidige folkevalde i Kinn om å merke seg resultatet av denne tvisten. Raudt Kinn ser det som sannsynleg at Kinn vil få ein svært vanskeleg økonomi og forslag om nedbemmaning og omstrukturering vil komme på bordet. Når det skjer vil Raudt Kinn spele på lag med fagforeiningane for å sikre at slike brot som skjedde i Vågsøy ikkje gjentek seg. Det finst nok av krefter i samfunnet som ønskjer å redusere fagrørsla sine rettar. Dei skal ikkje lukkast. Etter vårt syn er det organiserte arbeidslivet og sterke fagforeiningar den aller viktigaste grunnpillaren i vårt velferdssystem, skriv Raudt Kinn.