Er klare for årets vakraste eventyr for 24. gong

Nyheter

5. juni er det igjen klart for Monsiade på Eidsåvoll i Vanylven.

Det opplyser Monsiade-general Arne Sandnes.

– Dette er Monsiade nummerr 24 i rekka, og populariteten for arrangementet er upåklageleg. Planlegginga er godt i gang, og påmeldingane strøymer på, seier Sandnes, som leiar Monsiaden for tredje gong.

Arne tok over arrangementet etter far sin Mons Sandnes.

– Min far har eit sterkt ynskje om at vår familie skal spele ei aktiv rolle i å føre Monsiaden vidare. Det er ei stor ære for meg å få vere med å holde dette unike arrangementet levande.

Monsiaden: – Vi tapte mot Måløy, men eg jubla likevel Tommy Wik frå Flatraket i Selje var ein av dei som viste både konsentrasjon og idrettsglede under den 23. utgåva av Monsiaden.

Monsiaden let menneske med funksjons- og utviklingshindringar få konkurrere i ymse idrettsgreiner, i tillegg er det sosiale med leik og moro eit stort fokus.

Merkesteinane er Monsiaden sitt faste husorkester og står for det musikalske innslaget under arrangementet. Fjøresteinane frå Ulsteinvik er oppvarmingsband.

Rundt 150 deltakarar frå dei sju kommunane på Søre Sunnmøre og Nordfjord-kommunane Selje, Vågsøy og Eid tek del i arrangementet.

– Vi ynskjer at Monsiaden skal vere eit oversikteleg og føreseieleg arrangement, der deltakarane kjenner att aktivitetane og føler meistring. Vi legg stor vekt på at arrangementet er inkluderande, seier Sandnes.

Ordførar i Vanylven Lena Marie Landsverk Sande, vil stå for den offisielle opninga, og tradisjonen tru startar arrangementet presis klokka 10 .

Prominente gjestar er årvisst innom Monsiaden. Sist år tidlegare leiar i Venstre, Odd Einar Dørum, som var mektig imponert over arrangementet.

– Alle personar med nedsett funksjonsevne i området vårt er inviterte, både dei som er på institusjon og dei som bur heime. Dei som bur heime er det ikkje så lett å nå tak i med invitasjon, så her ber vi dei føresette om å ta kontakt for påmelding – noko dei kan gjere gjennom kulturkontoret i Vanylven.

– Då står det berre att å ynskje alle deltakarane med fylgje velkommen til Monsiaden på Eidsåvoll onsdag den 5. juni, avsluttar Sandnes.