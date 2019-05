Kinn part i nytt senter som skal finne rettferdige energiløsninger

Nyheter

Tirsdag kunngjorde Forskningsrådet at Norwegian Centre for Energy Transition Strategies (NTRANS) er ett av to sentre som har fått status som nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

- Dette er en gladmelding for Kinn kommune og vår rolle som senter for nullutslippløsninger og nullutslipptilbud, sier leder i fellesnemda i Kinn, Jan Henrik Nygård.

For Kinn kommune, Maritim Forening Sogn og Fjordane, INC Gruppen og Sogn og Fjordane Fylkeskommune er alle med i denne gruppa, NTRANS.

NTRANS skal forske på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet. Gjennom NTRANS vil forskerne bygge et kunnskapsgrunnlag for veien mot og konsekvensene av dyp og hurtig energiomstilling for ulike grupper i samfunnet. En viktig del av dette er å finne ut hvordan omstillingen kan gjøres rettferdig og demokratisk, samtidig som den gir næringslivet muligheter for innovasjon og verdiskaping fra norske ressurser.

– Dette skal vi gjøre i et samspill mellom samfunnsvitenskap og teknologi og i et samspill mellom forskning, utdanning, næringsliv og forvaltning, sier senterdirektør og professor ved NTNU, Asgeir Tomasgard.

– Å få denne tildelingen er fantastisk. FME-ordningen gir langsiktighet og en unik mulighet for samarbeid med aktørene i næringsliv og forvaltning som skal være pådrivere i å endre samfunnet, sier Tomasgard.

Målet er å være relevant for beslutningene som skal hjelpe oss å nå klimamålene i 2030, på veg mot nullutslipp i 2050.