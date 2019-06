Tok inn nytt punkt i økonomimelding

Nyheter

Vågsøy kommunestyre tok økonomimeldingen for første tertial til vitende.

Vedtaket fikk et nytt punkt som lød som følger: «Driftsbudsjettet blir balansert med betydelig bruk av engangsinntekter i 2019. Vågsøy kommunestyre er kjent med at det samme gjelder for Flora kommune. Uavhengig av sammenslåing til Kinn har begge kommunene store økonomiske utfordringer hver for seg. Vågsøy kommunestyre ber derfor rådmannen fortsette omstillingsarbeidet på best mulig måte.»

Økonomisjef Norvall Bakke opplyste også at netto driftsrammer for driftsområdene reduseres med 400.000. Netto rentekostnad og avdrag reduseres med 1 million i 2019. Netto driftsresultat er økt med 3,44 million, disponert ved økt avsetning til ubundet driftsfond.

Med utgangspunkt i lokal skatteinngang og RNB er prognose for netto skatt og rammetilskudd for 2019 økt med 2,04 million.

Noen av de største avvikene på drift knytter seg til ekstraordinært vedlikehold, men disse ser ut til å kunne dekkes inn gjennom mindreforbruk lønn i eiendomsavdelingen.

Låneramme til investering settes til 124,16 million i 2019. Det er ikkje gjort endringer i driftsbudsjettet i økonomiplanperioden 2020-22.