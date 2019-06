Her er det flest som fullfører vidaregåande

Nyheter

Aldri før har så mange elevar i Sogn og Fjordane gjennomført vidaregåande, og fylket er såleis best på gjennomføring i heile landet.

Dei gode tala gjeld vidaregåadne opplæring både på studiespesialiserande og yrkesfag. I dei studieførebuande utdanningsprogramma gjennomfører 92,8 prosent av elevane i Sogn og Fjordane innan fem år. Dei yrkesfaglege utdanningsprogramma har lågare grad av gjennomføring, der gjennomfører 71,5 prosent. Dette er det høgaste talet ungdomar som har gjennomført vidaregåande opplæring innan fem år – nokon sinne. Nest beste fylke er Rogaland og det dårlegaste er Finnmark. Dette kom fram då Statistisk sentralbyrå la fram dei nyaste tala for gjennomføring i vidaregåande opplæring 13. juni.

God innsats over lang tid

– Tala viser at alle som jobbar med vidaregåande opplæring gjer ein stor innsats i at den enkelte elev og lærling skal kunne lukkast. Dei vidaregåande skulane støttar godt opp om den enkelte elev og vi har flinke tilsette. Bedriftene og opplæringskontora stiller opp med læreplassar og gir den enkelte moglegheit til å bli fagarbeidar, seier leiar for hovudutval for opplæring, Karianne Torvanger.

Motivasjon for vidare arbeid

Blant alle elevane som starta på vidaregåande opplæring – både studiespesialiserande og yrkesfag – i 2013, gjennomførte over 80 prosent av dei opplæringa innan fem år. Det er over fire prosentpoeng fleire enn i 2010-kullet.

– I Sogn og Fjordane har vi lange tradisjonar med å arbeide saman frå fylkesting til klasserom og verkstad om å tilby den beste opplæringa til den enkelte. Å lukkast med den vidaregåande opplæringa er ein av dei viktigaste samfunnsoppdraga som er. No er det viktig at alle held fram det gode arbeidet som er i gang. Statistikken kan vere grunnlag for vidare motivasjon i arbeidet med å auke gjennomføringa, slår Torvanger fast.