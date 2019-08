– Det handlar om tryggleiken til innbyggjarane

Nyheter

– Vi vil jobbe veldig hardt for å få ein legevaktbil som kan vere stasjonert på legesenteret. Vi har berre ein ambulanse i Vanylven, og det er den ambulansen som har flest kilometer på hjul i Møre og Romsdal. Difor vil vi få på plass ein utstyrt legevaktbil som kan rykke ut frå legekontoret i staden for at ein må vente på ambulanse på ein av nabokommunane, seier Løvoll.