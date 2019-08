Har fått legevaktbil

Nyheter

– Tidlegare har ein brukt privatbilar til utrykkingsoppdrag. Det har ikkje vore noko vi har reflektert så mykje rundt, det er berre slik det har vore gjennom mange år. Men no har ein frå sentralt hald hatt eit fokus på profesjonalisering av legevakt, utstyr og bilar, og gjennom dette arbeidet har det kome ei sterk anbefaling om at kommunane skal ha ein eigna legevaktbil. Konsekvensen av dette er at ein i Vågsøy har bestemt seg for at ein gjekk til innkjøp av ein bil, fortel kommuneoverlege Rune Nordpoll.