To bilførarar vart anmeldt

Dei kontrollerte tungtransport, køyre- og kviletid og vekt. I alt var 143 køyretøy innom kontrollplassen, medan 23 vart kontrollert.

Ein førar vert meldt for brot på køyre- og kviletidsreglementet. Ein annan førar vert meldt for overvekt på bil og tilhengar.

Statens vegvesen skreiv ut to gebyr for overvekt på 8.300 kroner, og ein annan må betale 15.050 kroner, ifølgje Ove Garlid i Vegvesenet.

I tillegg vart det skrive ut tre gebyr på 500 krioner på grunn av manglande dokument, og tre gebyr på 750 kroner for slitte dekk.

Ein førar fekk gebyr på 8. 000 kroner for manglande bombrikke.

- Statens vegvesen skal leggje til rette for at ferdsel på veg kan skje i eit effektivt vegsystem utan at trafikantar mister livet eller blir hardt skadd. Kontroll på veg er viktig for at alle trafikantar skal kome trygt fram saman, seier Garlid.