Får frist til neste år på grøntområdene ved skolen

Nyheter

– Vågsøy kommune har tatt over alle aktivitetsflatene, men vi har ikke tatt over grøntområdene og beplantning ennå. Det var lovet at dette skulle være ferdig til 15. august, men vi mener det er for mye høymole og ugress. Så vi har kommet fram til at vi sprøyter og barker dette ned. Så her blir det ikke noe å se før neste vår, og vi har nå satt en frist for Skanska til 1. juni 2020 på å bli ferdig med grøntområdene, opplyste eiendomssjef Frode Weltzien til formannskapet torsdag.