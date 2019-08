Her er salsvinnaren i Nordfjord første halvår

Nyheter

– Modellen er bygd på heilt ny plattform og med ny og meir effektiv hybridteknologi. Alt er nytt frå chassis til motor, interiør og eksteriør. Designet liknar kanskje meir på europeiske premiummodellar enn tidlegare. Tilbakemeldingane frå kundane er «wow». Det er kjekt å oppleve, for det er nøgde kundar vi lever av, seier salssjef Rune Solvang i Toyota Nordfjord om bakgrunnen for at Toyota har styrka marknadsstillinga si i området til Nordfjordsamkøyringa.