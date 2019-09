Vil sjå kommunen frå innbyggjarane sitt perspektiv

Nyheter

Namn: Marie Øverås Jensen

Alder: 36

Bustad: Florø

Yrke: Adjunkt

- Kva er det beste med ditt parti?

- Det beste med mitt parti er at vi har ein heileheitleg raud og grønn politikk. Vi har eit stort engasjement for klimaet samstundes som vi har ein god og rettferdig sosialpolitikk.

- Kvifor vil du bli ordførar?

- Eg vil bli ordførar fordi eg trur at Kinn kommune kan ha godt av å ha ein ordførar som kan sjå på kommunen frå innbyggjarane sitt perspektiv. Ein ordførar må vere samlande og jobbe for gode tverrpolitiske samarbeid, her er eg ein god kandidat. Eg som ordførar vil setje innbyggjarane i første rekke, og eg er ikkje redd for å spørje om råd frå fagfolk eller innbyggjarane sjølve om eg er usikker.

- Kva er det første du vil gjere som ordførar?

- Det første eg vil gjere er å få oversikt over økonomien. Eg vil sjå på korleis dei to kommunane er organisert og om det er gode løysingar som stikk seg ut som vi kan overføre til heile kommunen. Til dømes ordninga med miljøarbeidar i skulen som dei har i Vågsøy, og ordninga med at ein ikkje reknar barnetrygd som inntekt når ein søker om sosialstønad som SV har fått gjennomslag i Flora.

- Kven vil ditt parti samarbeide med etter valet?

- Dette er vanskeleg å svare på no. Vi må vente å sjå kva resultatet av valet blir, men i utgangspunktet må jo vi alle samarbeide for å finne dei beste løysingane for nye Kinn kommune.

- Kva blir det mest utfordrande med Kinn kommune?

- Økonomi. Kinn kommune har eit dårlig økonomisk utgangspunkt, det vil bli utfordrande. Vi må prioritere og vi må ta upopulære avgjersler. Samarbeid kan potensielt og bli utfordrande, men eg håpar at vi kan legge historia bak oss og jobbe saman for å gjere Kinn kommune bra!

- Kva likar du å gjere på fritida?

- Eg likar å finne på ting med familie og vener, som oftast er det god mat involvert. Eg har vore aktiv i korps sidan eg var unge, og den hobbyen er framleis viktig for meg. Eg spelar aktivt i Florø Hornmusikk og eg har vore med å instruere i skulekorps. Ellers likar eg meg godt både til havs og til fjells, og nokre dagar er HBO min beste ven.

- Kven ville du invitert med deg på jordomseiling?

- Sidan eg er best som passasjer må det bli den sjøvande sambuaren min.

- Kva er ein perfekt kveld for deg?

- Det kjem litt an på dagsforma. Nokre kveldar held det lenge med litt smågodt og ein god film, medan andre kveldar likar eg å samle vener og familie til god mat og god drikke.

- Kva høyrer du på i bilen?

- Når det kjem til musikk er eg altetande. Sidan eg ikkje har DAB i bilen høyrer eg no på ein CD som min eldste sønn har putta i. Det er ein CD med ulike hardrockband som eg ikkje anar ikkje kva heiter, men fengande er det!

Partiet sine tre viktigaste saker:

Profittfri velferd. Nei til kommersiell drift av barnehage og eldreomsorg.

Heile faste stillingar. Vi må ha en heiltidskultur i kommunane.

Kampen mot vindmøller på land.

Her kan du sjå heile lista til Kinn SV:

1 Marie Kristine Øverås Jensen 1982

2 Ingunn Kjersti Frøyen 1955

3 Gitta Sas 1964

4 Lindis Eli Husevåg 1960

5 Hans-Ole Eide 1957

6 Ann-Kristin Førde 1968

7 Edvin Helgheim 1947

8 Yusuf Ali Ibrahim

9 Heidi Rønhovde 1979

10 Svein Ole Hjelle 1950

11 Jorunn Standal 1956

12 Francesca Goll-Rasmussen 1986

13 Gerry Håland 1957

14 Kari Berge 1958

15 Nermin Ali Wasta 1966

16 Kari-Ann Søreide 1948

17 Aud Bente Forbord 1959

18 Tove Berle 1968

19 Alf Steinhovden 1958

20 Herdis Olaug Holvik 1946

21 Leif Bjarte Berge 1952

22 Reidunn Korsnes 1947

23 Marit Melvær Berge 1952

24 Ingrid Sunde 1976

25 Naima Adan 1986

26 Bente Nilsen 1972

27 Reidar Tjelta Knapstad 1955