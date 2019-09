Folkerøysting er den store flaskehalsen

Nyheter

Laurdag føremiddag er det endå uklart kven som skal styre nye Kinn kommune. Spørsmålet om folkerøysting er det som rotar til det meste.

Spelet om kven som skal samarbeide om makta i nye Kinn kommune pågår for fullt på femte døgnet etter valet på måndag.

Fjordenes Tidende er kjent med at Senterpartiet, Raudt, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet Dei Grøne håpar på å få med seg Venstre og danne fleirtal om konstitueringa.

Men det som har vore det store problemet er spørsmålet om det skal gjennomførast ei ny folkerøysting i kommande fire-års-periode.

- Vi har lova veljarane

Det er dette punktet som har ført til brot i dei tre tidlegare forsøka på å danne eit fleirtal. Og det er i fremste rekke Senterpartiet og Raudt som er fast bestemt på at dersom dei skal vere med å danne fleirtal bak ordførar, varaordførar og viktige verv så må det med ei formulering om at folket må få seie sitt om den nye kommunen i løpet av dei fire komande åra.

Kinn Senterparti sin leiar og forhandlingsleiar, Nils Myklebust meiner at einaste måten ein kan få arbeidsro til å forme den nye kommunen på er å ha respekt for innbyggarane og at dei kan få seie sitt om den nye kommunen.

- Vi har gått til val på dette og vi kan ikkje skuffe dei som har gjeve oss tillit og stemt på oss, seier Myklebust til Fjordenes Tidende.

Då er han redd at bråket som har vore rundt etableringa av den nye kommunen ikkje vil ta slutt. Myklebust har også sagt at alle kommunestyrerepresentantane i sitt parti skal signere ei eventuell samarbeidsavtale. Og er ikkje dette med folkerøysting med så kan det resultere i at ikkje alle i Senterpartiet vil gå med på ei slik avtale.

Det same seier Raudt sin ordførarkandidat, Geir Oldeide. Dei er endå tydelegare på at målet er å få løyst opp Kinn kommune igjen.

Spørsmålet om folkerøysting

Fjordenes Tidende veit at det var spørsmålet om ei nye folkerøysting som gjorde at både Arbeidarpartiet og Høgre takka nei til samarbeid med Senterpartiet og Raudt.

Politikarar i begge dei to partia meiner at det verste som kan skje no er at ein skal ha ei ny folkerøysting. Dei meiner at det vil legge ei klam hand rundt arbeidet med å bygge og utvikle den nye storkommunen til ei velfungerande og moderne kommune.

No er spørsmålet korleis Venstre stiller seg til frieriet frå Senterpartiet, Raudt, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet Dei Grøne der altså dette med ei formulering om folkerøysting er eit sentralt punkt.

Venstre sin ordførarkandidat, Jakob Nødseth, ynskjer ikkje å kommentere noko innhald i forhandlingane då vi snakka med han rundt klokka 12.30 laurdag..

- Korleis stiller Venstre seg til dette med Folkerøysting?

- Eg kjem ikkje til å kommentere enkeltpunkt i forhandlingane.

- Er det folkerøysting som du opplever som den store flaskehalsen?

- Det er mange mange flaskehalsar rundt slike samtalar og forhandlingar.

- Er Venstre-gruppa einige om alle punkta som det blir forhandla om no?

- Det vil eg heller ikkje kommentere. Uansett så skal vi vere samde før vi går inn i noko samarbeid med andre parti, seier Nødseth.

Etter det Fjordenes Tidende kjenner til så er det dette sporet med dei fire partia som må avklarast før eventuelt andre parti kjem på banen.

Fjordenes Tidende føl tett på dei ulike forhandlingane skjer mellom dei ulike partia i prosessen med å bli samde om verv og posisjonar i nye Kinn kommune.