Kvifor vil vi ha folkerøysting?

Dette innlegget er skrive av Geir Oldeide, Raudt.

Dei fleste har fått med seg at Raudt og Sp i forhandlingar med dei andre partia har kravd at det skal haldast ei folkerøysting om Kinn i kommande periode. Senterpartiet må sjølvsagt svare for seg. Raudt si grunngjeving er følgande:

Raudt har gått til val på at vi vil reversering av Kinn. Vi ser ikkje dette som eit fornuftig ekteskap og kan ikkje sjå at dette er berekraftig. Men den aller viktigaste grunnen er at vi ser dette som eit tvangsekteskap. Vågsøy si befolkning var imot dette og vart overkjørt av kommunestyret med nokre få stemmer overvekt. Korleis skal Raudt jobbe for reversering? Og samstundes arbeide til det beste for folk i den nye kommunen. Vårt svar er at vi tek temperaturen på folkemeininga både i gamle Vågsøy og gamle Flora eit stykke ut i perioden. Då får dei som kom med alle fagre draumar, spådommar og lovnader om kor bra dette skal bli, sjansen til å bevise for skeptikarane at dei hadde rett. Vi (og Sp) har sagt at vi skal bidra positivt i dette arbeidet.

På denne bakgrunn fremma vi i lag med Sp eit fellesforslag om slik folkerøysting i forhandlingane med andre parti. Forslaget går ut på at det skal haldast folkerøysting om Kinn innan utgangen av 1. kvartal 2022. Det skal vere krinsvis oppteljing slik at vi får vite resultatet i begge dei to gamle kommunane. Og kommunestyret skal behandle resultatet av folkerøystinga.

Det er altså ikkje snakk om folkerøysting no, men over halvvegs ut i perioden. Og det ligg ingen bindingar på kommunestyret/bystyret utover at resultatet skal behandlast. Vi i Raudt synest dette er ei ”snilt” forslag som det skulle vere mogleg for dei fleste å bli med på. Kva er så gale med å få fram folkemeininga når den nye ”slagkraftige”, ”fremoverlente”, ”spennende” kystkommunen har fått virke ei stund? Har ein ikkje tillit til at dette vil gå så bra som ein har forespeila og sagt? Aller helst ville vi ha hatt med ein klausul i forslaget om at dersom det i ei av dei gamle kommunane synte fleirtal i mot Kinn, så skulle det fremjast ein søknad til Stortinget om reversering. Med det har vi altså ikkje med.

Raudt og Sp stod saman i kravet om at dette fellesforslaget var eit absolutt vilkår for å danne ein koalisjon med andre parti for å styre Kinn kommune. Så var der sjølvsagt også ei rad andre krav og ønsker på bordet som ein måtte finne einskap og samling rundt.

Raudt sitt syn er også slik at dersom folkerøysinga skulle syne seg at folket i både Vågsøy og i Flora var blitt positive til Kinn, så vil vi legge vekk alt snakk om reversering. Vi lyttar til folket slik vi også gjorde i Selje/Vanylven-saka.

Vi må også legge til at vi finn Ola Teigen si framstilling i Firdaposten av forhandlingane på dette med folkerøysting, noko underlege. Det var ikkje slik at vi først forhandla om alle andre saker og langt på veg vart einige, og at forslaget om folkerøysting deretter kom på bordet og velta alt. Dei faktiske forhold er at vi først drøfta ferdig spørsmålet om folkerøysting så langt vi kunne. Deretter fortsette vi på andre saker før vi tok pause for å forankre vidare forhandlingsløp i kvar våre grupper/parti. Ap kom dagen etter tilbake og informerte at dei ikkje kunne akseptere noko formulering om folkerøysting i grunnlaget for eit samarbeid.