Då har hovudutval for næring og kultur i Sogn og Fjordane bestemt at Selje blir regionalt pilegrimssenter i Sogn og Fjordane. Etter ei samla vurdering meiner dei at Selje er best eigna til å arbeide vidare med denne delen av historia. Det er mange som har lagt ned ein stor innsats og hardt arbeid på dugnad for å løfte kloster- og pilegrimstradisjonane fram i lyset. Resultatet har blitt at Selje og Selja har blitt eitt av dei viktigaste og mest særmerkte kulturminna i landet. Selja har ein sentral plass i vår tidlege kristne historie. Selje har i mange år vore eit naturleg sentrum for pilegrimar og andre som er opptekne av kultur og historie.