Vil la dei lokale aktørane skinne under heimflyttingsfestivalen

Nyheter

– Vi er litt tradisjonelle på det at vi ikkje forandrar oss så mykje frå år til år, samtidig som vi prøvar å fornye oss litt kvart år. Vi bruker lokale krefter på alt så langt vi klarer, det er dei vi vil ha. Vi hentar for eksempel ikkje inn store, nasjonale band for vi meiner dette er ein god arena for lokale band og artistar til å vise seg fram, og det same med næringslivsaktørar, seier Edvard Iversen i Aktiv Raudeberg.