Lokal kvinne blir stempla som støttespelar av terrororganisasjon

– Folk lyt få augene opp for kva som faktisk skjer, seier 22-åringen frå Måløy i Sogn og Fjordane, som har kurdisk opphav, til NRK Sogn og Fjordane, som er den som melder saka onsdag.

Saman med dei andre medlemmane i organisasjonen Kurdistan Student Union i Bergen har Wasta hamna på ei liste over det tyrkiske myndigheiter ser på som «støttespelarar av den kurdiske terrororganisasjonen PKK».

I takt med Tyrkia si militære opptrapping er ho no bekymra for ringverknadane dette kan ha for medlemmane av organisasjonen, samt vener og familie av desse.

NRK skriv at lista over dei påståtte terrorsympatisørane inngår i ein rapport som er laga av den tyrkiske tenkjetanken SETA, som har tette band til tyrkiske myndigheiter.

Wasta understrekar at studentorganisasjonen ikkje har nokon politisk tilhøyrsel.

– I rapporten står det at vi støttar PKK, men det stemmer ikkje. Vi er ikkje ein politisk organisasjon, og har ikkje vore med på å støtte nokon form for politikk offentleg, seier ho til NRK, og håpar det internasjonale samfunnet no vil legge press på Tyrkia.

– Har ikkje offisiell status

NRK har også snakka med Einar Wigen, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Han følgjer situasjonen i Tyrkia tett. Slik han ser rapporten ber den preg av at den ikkje har offisiell status, men «står fram som ei tilfeldig liste med folk som har posta forskjellige ting på sosiale medium».

Han meiner det likevel kan vere grunn til å uroe seg for kva denne rapporten kan brukast til.

– Litt av problemet med at rettsstaten forvitrar er at ein ikkje veit kor grensa går. Vi har sett i tyrkiske rettssalar tidlegare der ein tar ting som er skriven i ein anna samanheng, og brukar det som bevis. Det er dette som er eit faremoment her, seier han til NRK.