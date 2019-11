Presenterte ideen under First Lego League-konkurransen

No skal elevane få vere med og utforme ny bussterminal

Vågsøy kommune vart så begeistra over ideen elevane ved Vågsøy ungdomskule presenterte under First Lego League-konkurransen laurdag at elevane no skal få vere med på utforminga av ny buss- terminal i Måløy.