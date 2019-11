Val av utvalsmedlemmer utløyste til saman fire gruppemøte

Nyheter

Då representantar for samarbeidsutval (SU) på dei ulike skulane skulle veljast på kommunestyremøtet torsdag, vart det usemje om valet av representant ved Hauge Oppvekst. Gruppeleiarane føreslo Kenneth Brekke, vararepresentant for Høgre, som SU-representant, med Espen Sortevik, kommunestyrerepresentant for Ap, som vara.