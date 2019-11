Mann arrestert og mistenkt for knivdrap på kvinne

Nyheter

Ein mann vart seint fredag kveld arrestert mistenkt for å ha drepe ei kvinne i Florø.

Det opplyser Per Algrøy, operasjonsleiar i Vest politidistrikt, i ei pressemelding.

- Politiet fekk inn melding klokka 20.00 fredag kveld om ei hending på ei adresse i Florø. Politiet og ambulanse rykte ut til adressa og fann ei kvinne som var stukke med ein kniv, opplyser Algrøy.

Det blei gjort forsøk på livreddande førstehjelp, men klokka 20.30 blei kvinna erklært død på steden av lege.

Politiet har ein mistenkt gjerningsperson. Han blei arrestert på staden, opplyser politiet.

Politiet har sett i gang etterforsking av eit drap. Kriminalteknikarar var fredag kveld på veg til staden.

Pårørande var ikkje varsla fredag kveld.

Dette er det andre drapet i Florø i år. Ein mann i 20-åra er varetektsfengsla etter at ein mann i 40-åra vart drepen i byrjinga av april i år. Førebels er to menn sikta for dette drapet.

Ordførar i Flora, Ola Teigen (Ap), vart i følgje NRK orientert om drapet seint fredag kveld. Han seier drapa går innpå heile lokalsamfunnet.

Det er opplyst at politiet vil gå ut med meir informasjon pp ei pressemelding laurdag morgon.