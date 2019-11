– Hald på distriktskontora i NRK

Nyheter

– Distriktskontora i NRK er ein viktig del av eit levande lokaldemokrati og løfter lokale saker regionalt og nasjonalt. Dei er med å gje eit viktig bidrag til korleis vi ser og forstår Noreg, seier Hege Lothe, leiar i Vestland SV, som vil åtvare mot at NRK sentraliserer distriktskontora sine.

Det er grunn til å tru at dette vil føre til at NRK vil slå saman fleire av distriktskontora og oppgåvene deira. Vestland SV vil sterkt åtvare mot reduksjon av talet på distriktskontor. Det er viktig å halde på distriktskontora fordi dei fyller eit viktig samfunnsoppdrag. Vestland SV har fremja dette som eiga sak til landsstyremøtet i SV denne veka.

– Det er viktig at fleire diskuterer dette. NRK har eit stort ansvar for å dekkje saker frå distrikts-Noreg nasjonalt, seier Hege Lothe, leiar i Vestland SV. I motsetting av dei fleste riksavisene har dei redaksjonar, redaktørar og journalistar plassert over heile Noreg, og dette gjev eit svært viktig bidrag til aktuelle saker frå heile Noreg.

– NRK Sogn og Fjordane står i særstilling fordi distriktskontoret er vertskap for NRK Nynorsk Mediesenter, seier Hege Lothe. Senteret tek årleg i mot ti nynorskpraktikantar som får teoretisk og praktisk opplæring som journalistar, og gjev slik medie-Noreg tilgang til dyktige nynorskjournalistar.

NRK Sogn og Fjordane er det einaste distriktskontoret som berre brukar nynorsk på nettsidene. Såleis er dette distriktskontoret avgjerande for å auke nynorskprosenten nasjonalt på NRK.no.

Ho legg til at NRK har eit særleg ansvar når det er alvorlege hendingar i lokalsamfunna. Når lokalsamfunn vert isolerte, til dømes grunna ras, har NRK eit ansvar for å få ut informasjon til dei folka som er råka som ikkje har anna kommunikasjon med omverda enn å høyre på radio.