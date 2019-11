Ser eit stort behov for vedlikehald

Nyheter

– Vi trur at dersom dette skal vere realistisk å få finansiert, og også gjennomført, må ein prøve å legge seg på eit omforeint nivå år for år slik at ein vert i stand til å utføre det som er heilt naudsynt, samt å førebyggje skader og forfall, sa Kristen Hundeide, som er kyrkjeverje i Eid kommune, og komande kyrkjeverje i Stad kommune.