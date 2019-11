– Det har gjort si gjerning

Nyheter

– Arbeidsforholda for personalet ved skulen har vore under kritikk over lang tid. Prosjektrådmannen i Kinn beskreiv forholda på Skram skole som dårlege, både for arbeid og for læring. For å få arbeidskvardagen til å bli best mogleg, har vi måtta godta midlertidige løysingar på ulike utfordringar. Desse er blitt meir eller mindre permanente, seier rektoren, og held fram: