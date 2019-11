- Ikke skru av fjernlyset for tidlig!

Nyheter

I høstmørket er det viktig å bruke lysene på bilen slik at du ser godt hva som er foran deg på veien.

- For mange av oss skrur av fjernlyset for tidlig. Da blir det et mørkt område der verken du eller sjåføren i den møtende bilen ser noe, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Mange bilførere er rett og slett mer opptatt av å ikke blende de som kommer i motgående kjørefelt enn at man skal ha god oversikt i mørket. Derfor skrur man av fjernlyset for tidlig.

- Det er bare å beholde fjernlyset på til lyskjeglene møter hverandre, da vil begge sjåfører se bra hele veien, rådgir Sødal.

Mange venter også for lenge med å tenne fjernlyset igjen. Tommelfingerregelen er å skru på fjernlyset et par billengder før man passerer motgående bil. Da blender man ikke sjåføren og man ser selv godt videre foran seg på veien.

- Godt lys og riktig lysbruk er viktig i høst- og vintermørket, slår Sødal fast.

Selv nærlys kan blende deg om du ser rett på dem. Derfor er det viktig å aldri se rett i lysene til møtende trafikk.

- Se inn i mørkesonen langt frem. Det gir mulighet til å oppdage farer tidligere, bidrar til mer stabil plassering på veien og øyet blir mindre påvirket av egne og møtende lys, sier Nils Sødal.

Tåkelys skal brukes når det er dårlig sikt – ikke i mørket

Det kan se tøft ut å kjøre med tåkelysene på, men det reduserer sikten for møtende trafikk. Tåkelysene skal brukes i tåke og annen dårlig sikt eller i skarpe kurver, ikke som ekstralys i mørket.

- Tåkelysene hjelper deg ingenting i mørket og plager andre sjåfører. Så la de være av og bruk nær- og fjernlys, avslutter NAF-rådgiveren.