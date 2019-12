– Alle er velkomne til oss

Nyheter

– Dette blir andre året på rad vi inviterer til middag på julaften. Det var mange som besøkte oss på fjorårets arrangement, og vi håper det kommer minst like mange i år, sier Furnes.

Julemiddagen som arrangeres i Frelsesarmeen sine lokaler i Gate 1 i Måløy er et samarbeid mellom Frelsesarmeen og Vågsøy kommune.

– Alle som ønsker et fellesskap på julaften er hjertelig velkomne til oss. Middagen er åpen for alle, og vi satser på å skape skikkelig julestemning med juletre, julepynt, julelys og alt som hører til. Vi ønsker i samarbeid med kommunen å gjøre dette til en årviss tradisjon, legger Furnes til.

Støtte fra næringslivet

Arbeidsgruppa som er ansvarlig for arrangementet består av Inger Furnes (Frelsesarmeen), Stine Aase Myhre og Judith Kvåle (Vågsøy kommune).

– Vi må få sagt at vi er veldig glade for den støtten vi fikk fra det lokale næringslivet til å arrangere fjorårets middag. Støtten utgjorde en stor forskjell for mange som deltok, og vi håper den godviljen som ble vist oss i fjor vil gjentas i år, sier Inger Furnes.

I fjor var det mange frivillige som meldte seg for å hjelpe til å arrangere julemiddagen. Det trengs, i tillegg til hjelp på kjøkkenet, også folk som kan stille som sjåfører med bil.

– Hvis det melder seg like mange frivillige som i fjor, har vi god dekning på det meste av det vi trenger hjelp til, både på kjøkkenet og øvrig logistikk, sier Judith Kvåle, og legger til at varaordfører i Vågsøy, Nils Myklebust, også stilte som frivillig og gjorde en glimrende innsats på kjøkkenet som ansvarlig for desserten i fjor.

Stolte av det gode samarbeidet

– Vi er veldig stolte av at vi som ideell organisasjon og kirkesamfunn kan samarbeide så godt med kommunen rundt dette arrangementet, legger Inger Furnes til.

Stine Aase Myhre setter stor pris på at Vågsøy kommune og Frelsesarmeen har funnet sammen og er i ferd med å få denne julemiddagen etablert som et fast innslag og tilbud til innbyggerne.

– Vi er glade for at Frelsesarmeen stiller opp på denne måten. Vi er også stolte over at vi jobber så godt sammen med en ideell organisasjon som hjelper oss med å tilby dette som et alternativ til dem som ikke har så mange andre, eller som rett og slett ønsker å feire jul et annet sted enn hjemme i sin egen stue, sier Aase Myhre.

– I fjor hadde vi blant annet en småbarnsfamilie her som ikke hadde slektninger i nærområdet og ønsket å være sammen med flere på julaften.

Alle trenger et fellesskap

– Her gjelder det bare å spre invitasjonene til flest mulig, smiler Aase Myhre, og legger til at julemiddagen er livssynsnøytral, og ikke en arena for forkynning.

De trekker fram behovet eller ønsket om fellesskap som det viktige.

– Alle trenger et felleskap, og kanskje særlig på en sånn dag som julaften. Man trenger ikke en god grunn for å komme til oss på julaften. Det er veldig viktig for oss å få frem, sier Inger Furnes, og legger til at folk må melde seg på slik at arbeidsgruppa kan planlegge hvor mye mat som skal kjøpes inn.

De som ønsker å melde seg på middagen kan ta kontakt med Stine Aase Myhre.

Det er nylig sendt ut en del skriftlige invitasjoner, og alle ansatte i Vågsøy kommune har fått en e-post med invitasjon.

Påmeldingsfristen for julemiddagen hos Frelsesarmeen er 18. desember, og middagen er gratis.

– Velkommen skal dere være, er budskapet fra arbeidsgruppa som ser frem til å ta imot mange påmeldinger.