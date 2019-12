Høringsfristen for å si sin mening om utbyggingen går ut i dag

Grunneier: – Jeg frykter fraflytting og forfall som følge av vindkraftutbyggingen

– Jeg bygget hytta her på Husevågøy på grunn av den fine, ville naturen. Det er noe med naturen og stillheten her som jeg ikke finner i Førde, der jeg har bosatt meg. Solnedgangen her er en drøm, sier Roger Furnes.