Blir varetektsfengsla i nye fire veker

Sikta mann i 40-åra erkjenner ikkje straffskuld

Mannen i 40-åra frå Sogn og Fjordane, som er sikta for seksuelt krenkande åtferd overfor barn og besittelse av overgrepsmateriell, erkjenner ikkje straffskuld etter at han no er avhøyrt av politiet.