Fekk mandat til å be om mekling i grensejusteringssaka

– Status i arbeidet er at det er stor avstand på fleire sentrale forhandlingspunkt. Kinn sit att med eit tap på 16 millionar på drift som følgje av grensejusteringa. I tillegg kjem erstatning for 16 HDO – plassar ved Kulatoppen. Kostnader her er estimert til ca. 50 millionar netto. Avstanden mellom partane er minst der det gjeld kompensasjon for overføring av bygg, anleggsmidlar og teknisk infrastruktur, ein verdi på ca. 32–35 millionar. Vi kan på ingen måte sjå at dei økonomiske storleikane som det her er tale om er innanfor det som normalt skal kunne løysast mellom kommunar i eit slikt oppgjer. Vi ber difor om stadfesting frå kommunestyret i Kinn på at ein har mandat til å avbryte forhandlingane og be om mekling etter inndelingslova, skriv rådmannen i saksutgreiinga.