Dømd for vald og trugslar mot politiet

Nyheter

Det var sommaren 2017 at mannen i 30-åra gjorde seg skuldig i vald og trugslar. I augustnatta gjekk mannen midt i vegen og hindra trafikken. På spørsmål om personalia frå politiet, som rykte ut for å ordne opp i situasjonen, sa mannen til politibetjenten at han skulle drepe han. Då mannen vart sett i politiet sin bil forsøkte han å sparke same politibetjent i fjeset.