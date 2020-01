– Vi opplever at kommunen vil være med på å diskutere en løsning

Nyheter

– Vi har over lang tid hatt en dialog med Bremanger kommune i forhold til hvordan vi skal sette sammen prehospitale tjenester, hvor de har respondert på det vi skisserte 9. desember for de. Nå som vi har fått vedtak for at vi skal gå videre, er det naturlig for oss å ta kontakt med ordføreren i Bremanger så fort som mulig neste uke og avtale veien videre sammen med dem, sier administrerende direktør i Helse Førde, Arve Varden, til Fjordenes Tidende.