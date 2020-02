Lokalt verft investerer 20 millionar kroner i utvikling

Nyheter

– Vi jobbar for å utvikle oss, og planlegg mellom anna å rekruttere fire-fem nye tilsette framover. Eit moderne nybygg med gode fasilitetar er noko vi håpar skal kunne lokke ungdomar til å søkje jobb her, for vi ynskjer å få inn yngre krefter, seier driftsleiar Ole Johnny Faleide.