Auka omsetnaden med 14 prosent i fjor

Selskapet har lukkast med å skape ny vekst

Nordvestvinduet omsette for over 121 millionar kroner i fjor, opp 13,7 prosent frå året før. Verksemda har jobba hardt for å utvikle produkt marknaden etterspør, og har lukkast med å skape ny vekst.