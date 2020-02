Vil jobbe for å vidareutvikle vasskraft

Nyheter

– Det var store forventningar frå heile kraftbransjen til utgreiinga som Kraftskatteutvalet skulle gjere for å legge best mogeleg til rette for samfunnsøkonomiske lønsame investeringar i vasskraft, seier Lødemel, og peikar på at utgreiinga heller ikkje svara til dei forventningane kraftselskapa hadde til nytt skatteregime for større kraftutbygging, opprusting og rehabilitering.