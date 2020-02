– Det er ingen fare for oss no, men det er ekkelt å tenke på at vi kunne fått den store steinen i hovudet

Nyheter

– Vi står her no og ventar på at Statens vegvesen skal kome, seier Larsen, som fortel at dei raskt varsla om hendinga.

– Vi sa også til vegvesenet at dei bør ta med seg geolog for her er det meir laust oppover fjellsida. Vi kan sjå det frå her vi står. Så vi tenkte at dette er fagfolk nøydd å sjå nærare på.

Naboen til Larsen, som også kom rett på raset, fekk akkurat så vidt til å kome seg forbi steinen med sin bil, men Larsen med familie tek ikkje sjansen på det same. Det er ikkje god passasje på staden.

– Kor er det raset har gått?

– Det er omlag 50 meter frå Måløykollektivet, retning Oppedal, fortel Larsen.

Ho trur ikkje det er nokon fare å vere i området no, og er ikkje redd for at meir skal losne.

– Det er eklare å tenke på at vi kunne fått denne store steinen rett i hovudet. Det er ingen fare for oss her vi står no. Det er ikkje noko drama og ingen skadar. No ventar vi berre på vegvesenet, seier Larsen frå bilen, der ho og mannen altså står fast ved raset på fv. 5715.