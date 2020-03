Lokalt selskap fekk ja til å etablere nytt oppdrettsanlegg

Statt Torsk AS har fått løyve frå Fylkesmannen i Vestland til utslepp frå produksjon av 2340 maksimal tillaten biomasse for oppdrett av torsk. Det betyr at vanylvsfirmaet får etablere anlegg i Rekvika som omsøkt.