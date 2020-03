Dødsulukka i Kjølsdalen

Føraren er dømd til fengsel i 18 månader

Mannen i 50-åra, som var tiltalt for uaktsamt drap etter å ha køyrt på og drepe to kvinner i Kjølsdalen 27. september 2018, er no dømt til fengsel i 1å månader. Retten finn straffa passande.