Stenger politistasjonane for publikum

– Dette vil medføre ulemper for dei som rammes. Vi ber om forståing for at politiets prioritet nå er å sikre ein god beredskap i hele landet, og samtidig vareta smittevernomsyn, seier assisterande politidirektør Håkon Skulstad til NRK som melder saka fredag morgon.

Publikumstenester vil foreløpig halde stengt frå fredag 13. mars til og med torsdag 26. mars, men kan forlengast ved behov.

Kuttar i planlagt aktivitet Innfører kontroll ved hovudinngangane for å unngå smitte Helse Førde innfører tilgangskontroll ved hovudinngangane til alle sjukehusa frå og med fredag. Samtidig kuttar føretaket i planlagt aktivitet, slik at dei som har time på sjukehuset kan oppleve at denne må utsetjast i tid.

Dette er tenestene som blir påverka av tiltaket

pass

naudpass

levering av anmeldelse

hittegods

avtaler som omhandlar opphald

utlendingstenesta

våpen

Namsmannen

Forliksrådet

Landets trafikkstasjonar held også stengt på grunn av korona-utbrotet.

Dette er regjeringens nye og strengere koronatiltak Helsedirektoratet har i dag vedtatt følgende, som gjelder fra klokka 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars.

– Det betyr at all aktivitet som skjer ved trafikkstasjonen slik som for eksempel førarprøver, teoriprøver og hallkontrollar som er planlagt fredag 13. mars og måndag 16. mars er avlyst, seier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen til NRK.