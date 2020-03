– Dette er ikke riktig tid for at barn og ungdom samles for å henge på kjøpesenteret eller for å feste

Nyheter

– Med bakgrunn i dagens situasjon med strenge tiltak knyttet til smittevern, og hindring av spredning av koronaviruset, ser vi oss nødt til å komme med en innstendig oppfordring til dere, skriver Politiet i Nordfjord i et innlegg på Facebook.

– Vi har blitt kontaktet av ansatte i helsevesenet som uttrykker stor bekymring knyttet til at barn og ungdom i lediggang nå samles i grupper, og dermed eksponerer seg for smittefare. Dersom tiltakene som Helsedirektoratet har satt i verk skal fungere, er det kritisk at ALLE innbyggere retter seg etter disse. Skal tiltaket med stengte skoler fungere som tiltenkt MÅ man forholde seg til oppfordringer fra Folkehelseinstituttet, oppfordrer politiet.

Mange elever og studenter reiser nå til sine hjemsteder – Vi tester ikke disse personene for smitte, så jeg oppfordrer alle om å følge de nasjonale rådene Etter at skoler, høyskoler og universiteter stengte i går er det mange hybelboende elever i den videregående skolen og studenter ved høyskoler og universiteter som i disse dager velger å reise til sine hjemsteder.

Politiet beskriver at situasjonen nå er at ungdommer samles og øker smittefaren for sine omgivelser.

– Dette kompliserer smittesporing for kommunelegene, slik at i ytterste konsekvens kan smittede personer gå glipp av viktig varsling og karantenetiltak – noe som kan bidra til ytterligere spredning av viruset, skriver politiet.

Politiet i Nordfjord viser til at kommunene har et ansvar for tiltak ovenfor sine innbyggere, og kommunelegene skal kunne foreta smittesporing.

– Folk er ilagt et ansvar om å holde seg hjemme og unngå folkeansamlinger. Dette er ikke riktig tid for at barn og ungdom samles for å "henge" på et kjøpesenteret eller samles for å feste, understreker politiet.

Politiet ber nå foreldre om å gå foran som gode rollemodeller for barn og ungdom:

– Snakk sammen om hvorfor det er kritisk med ekstra innsats knyttet til hygiene, og nettopp det å unngå større folkeansamlinger, samt å holde en forsvarlig avstand til de man er i nærheten av.

Avslutningsvis ber politiet folk passe godt på hverandre.

– Smitteverntiltakene påvirker oss alle, og til syvende og sist er dette en felles internasjonal dugnad for å begrense tap av menneskeliv.